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Ekonomi Borsa, günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:23:13 -
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,53 değer kazanarak günü 1.119,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 21 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,07 ve holding endeksi yüzde 2,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,69 ile spor oldu.

TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından banka hisseleri öncülüğünde yükselişi ivme kazanan BIST 100 endeksi, 1.120,73 puana kadar yükseldikten sonra 1.120,00 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, TCMB'nin faiz kararına ilişkin beklentilerin genellikle sabit bırakılacağı yönünde olduğunu, faiz artırımı bekleyenlerin ise 150 baz puana kadar bir artış olabileceğini tahmin ettiklerini anımsattı.

Piyasa beklentisinin aksine politika faizlerinde yapılan 200 baz puanlık artışın, TCMB'nin salgın sonrası tekrar fiyat istikrarı ve enflasyonu ön plana aldığının bir göstergesi olduğunu vurgulayan analistler, piyasalardaki pozitif seyrin sürebileceğini ifade etti.

Analistler, yeni tip koronavirüs vaka sayılarının seyri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının açıklamaları, ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, Çin'de cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.110 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda sonraki hedeflerin 1.120 ve 1.155 seviyeleri olacağını kaydetti.

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