  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:16:06 -
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,21 değer kazancıyla günü 1.110,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 25 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,48 holding endeksi yüzde 2,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,37 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 1,83 ile madencilik oldu.

Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 puanın destek,1.111 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Quaresma'ya sürpriz talip
Spor

Quaresma'ya sürpriz talip

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim Kasımpaşa'dan ayrılan ve çalışmalarını sürdüren Ricardo Quaresma'nın peşine düştü.
MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata
Teknoloji

MİT’in istihbarat uçağını ASELSAN donata

ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, MİT'in ..
Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!
Siyaset

Anket sonuçlarını yayınladı... CHP'nin anketçisinden Muharrem'e 'İnce' operasyon!

CHP'nin anketçisi Hakan Bayrakçı'nın yaptırdığı son ankette Muharrem İnce'nin kuracağı iddia edilen yeni partiye verilecek olan desteği açık..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı