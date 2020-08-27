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Ekonomi Borsa günü yükselişle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 18:18:39 -
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 değer kazancıyla günü 1.108,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,44 ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,75 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile inşaat oldu.

Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en yüksek 1.111,60 puanı görmesinin ardından, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,90 artışla 1.108,93 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası stratejisinde değişikliğe gittiğini duyurmasının ardından küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

Fed, yeni para politikası stratejisinde ortalama yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini ve istihdamı enflasyonun önüne koyacağını duyururken, Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, maksimum istihdamın geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacağını söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve uluslararası rezervler, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, Jackson Hall toplantısından gelecek haberler ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu belirtti.

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