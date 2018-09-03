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Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazancıyla 93.915,55 puandan tamamladı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:01
Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.192,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,35 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,41 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,95 ile gıda, içecek, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,60 ile iletişim oldu.

Enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamanın etkisiyle 94.656,05 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, 94.000 puanın hemen altında dengelendi.

Enflasyonun ağustosta yüzde 2,3 ile beklentileri aşmasının ardından TCMB, enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirterek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğini duyurdu.

Analistler, yarın Avro Bölgesi üretici fiyat endeksi, ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 seviyesinin destek, 95.000 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 20:01
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