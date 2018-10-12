Borsa günü yükselişle bitirdi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.909,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,20, holding endeksi de yüzde 1,56 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,45 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 2,46 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi 93.400-97.200 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü 96.657,42 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın davasının gün boyu piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, Brunson'ın serbest bırakılması sonrası pay piyasalarının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü ifade etti.