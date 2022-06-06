  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa günü rekorlarla bitirdi
Ekonomi

Borsa günü rekorlarla bitirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 kazançla 2.648,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 19:05:00 -
Borsa günü rekorlarla bitirdi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 48,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,00 ve holding endeksi yüzde 2,86 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,80 kazançla 2.468,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.654,41 puana taşıdı.

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından tekrar normalleşmeye başlamasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi,Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 seviyesinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay