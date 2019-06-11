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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.277,51 puan ve yüzde 1,36 azalarak 92.825,57 puana indi

11 Haziran 2019 Salı 18:16
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybıyla 92.825,57 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.277,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok gerileyen ise yüzde 2,49 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 94.589,29 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin olumsuz etkisiyle düşüşe geçerek günü 92.500-93.000 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.300 seviyesinin direnç, 92.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine göre, 16 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2'si 100 baz puan, bir tanesi 75 baz puan, bir tanesi de 50 baz puanlık indirim olacağını öngörüyor.
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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:16
  1. BIST 100 endeksi
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