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Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kaybederek günü 1.430,73 puandan tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 19:04:00 -
Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100endeksi, önceki kapanışa göre 1,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,44 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ekonomik aktivitedeki toparlanma ile enflasyon endişeleri arasında kararsız kalan fiyatlamalarla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde ise dolar kurunda artan oynaklığın pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ABD Merkez Bankası yetkilileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.440 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun, yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.

TÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

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