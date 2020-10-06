Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 7 puan düşerken, toplam işlem hacmi 20,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi yüzde 0,55 düştü. Sanayi endeksleri arasında elektrik enerjisi yüzde 3,61 ile en çok değer kazandı ve turizm yüzde 1,46 ile en çok geriledi.

Analistler, Kovid-19 salgını ve jeopolitik gelişmelerle ilgili alınan tedbirlerin gündemin odağında kaldığını belirtti.

Türkiye'de veri gündeminin yarın sakin olduğunu, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının, Fed yetkililerinin açıklamalarının ve Almanya'daki sanayi üretiminin yurtdışında takip edileceğini belirten analistler, kısa vadeli görünüm için teknik olarak önemli olan 1.120 BIST 100 endeksi, 1.155 seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirtti.