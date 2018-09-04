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Borsa, güne yükselişle giriş yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 94.254,45 puandan başladı.

04 Eylül 2018 Salı 10:21
Borsa, güne yükselişle giriş yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 338,90 puan ve yüzde 0,36 artışla 94.254,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamanın etkisiyle 94.656,05 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kazancıyla 93.915,55 puandan tamamladı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 10:21
  1. Borsa İstanbul
  2. BIST 100 endeksi
  3. puan
  4. yükseliş

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