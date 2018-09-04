Borsa, güne yükselişle giriş yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 338,90 puan ve yüzde 0,36 artışla 94.254,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,36 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı açıklamanın etkisiyle 94.656,05 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 değer kazancıyla 93.915,55 puandan tamamladı.