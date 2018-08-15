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Borsa, güne yükselişle giriş yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,74 artışla 95.040,93 puandan başladı. 

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:39
Borsa, güne yükselişle giriş yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.622,28 puan ve yüzde 1,74 yükselişle 95.040,93 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,55 , holding endeksi de yüzde 1,90 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla değer kazanan yüzde 3,71 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, döviz kurlarındaki sert düşüşlerden bulduğu destekle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde  0,79 değer kazancıyla 93.418,65 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün  yurt içinde konut satışları ve iş gücü istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:39
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa İstanbul
  3. puan

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