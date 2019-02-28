0553 313 94 23

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 106,53 puan ve yüzde 0,10 artışla 104.247,57 seviyesine çıktı

28 Şubat 2019 Perşembe 10:00
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 değer kazancıyla 104.247,57 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 106,53 puan ve yüzde 0,10 artışla 104.247,57 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile ulaştırma en çok gerileyen ise yüzde 0,08 ile ticaret oldu.

Dün analistlerin direnç bölgesi olarak nitelendirdiği 105.000-105.500 bandından gelen satışlarla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 azalışla 104.141 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun haber akışı ve veri takviminin takip edileceğini belirtti.

Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilime ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:00
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekildi mi?
    1. İYİ Parti Muş Belediye Başkan adaylı..
    2. (Özel) Direksiyon hakimiyetini..
    3. İş başvurusuna geldi, kuyruğu fırsata..
    4. Şanlıurfa'da sulama kanalına sıkışan..
    5. Başkan Cavit Erdoğan’dan DPÜ Meslek..
    6. Laparoskopik cerrahi fark oluşturuyor
    7. Doğu illeri için kuvvetli rüzgar ve..
    8. Başıboş köpekler korku salıyor
    9. "Kütahyamız, yatırımcının ilgisini..
    10. Tunceli’de kar 150 köy yolunu ulaşıma..
    11. (Özel) Azmin zaferi
    12. Esrarla yakalandı, araziye sakladığı..
    13. Hainler dinsiz bir nesil hedefledi
    14. "Sisi, firavunların yolunda zulme..
    15. Türkiye Milli Takımı’na seçilen YDÜ..
    16. Mavi Vatan 2019 Taktik Tatbikatı’nda..
    17. Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice..
    18. Erzurum-Bingöl karayolu çığ düşmesi..
    19. Şubat doğumlu personellere doğum günü..
    20. Vardiyalı mesai yapanlar, haftada en..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü