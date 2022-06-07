Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,94 puan ve yüzde 0,07 değer kazanarak 2.650,05 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 düşerken, holding endeksi yüzde 0,26 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,86'yla metal eşya, makina oldu.

Dün 2.654,41 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günü de rekor kapanış seviyesi olan 2.648,12 puandan tamamladı.

Analistler, ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve emtia fiyatlarındaki oynaklıkla küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 ve 2.690 seviyelerinin direnç, 2.620 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.