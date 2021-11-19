  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kılıçdaroğlu yine çelişkiye düştü: Dün söylediğini bugün unuttu!

Babasının katilleri ile ittifak etmekten geri durmayan Rumet Serhat, Medet Serhat'ın nasıl öldürüldüğünü yazdı

Hem terör hem sapkın seviciler! HDP'li Beştaş'tan İstanbul Sözleşmesi çıkışı

Meral Akşener Lütfü Türkkan'a neden dokunamıyor?

Şırnak'ta askeri araç kaza yaptı! 1 asker şehit oldu

Kılıçdaroğlu'ndan 'başörtüsü' vaadi!

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı TBMM'deki gerginliği hüzne çevirdi!

Yunanistan salgına karşı yeni tedbirler alacak: Aşısızlara daha fazla kısıtlama getiriliyor!

Temel Karamollaoğlu'ndan tepki çeken 'faiz-alkol' kıyaslaması!

Kılıçdaroğlu aday olduğu seçimde oy kullanamamıştı! Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 1.748,72 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 11:11:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 1.748,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşıdı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın "şahin" olarak nitelendirilen üyeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Bugünün veri takviminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve İngiltere'de perakende satışların öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.780 seviyesinin direnç, 1.670 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteorolojiden 36 ile kritik uyarı: Kar geliyor
Aktüel

Meteorolojiden 36 ile kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma günü İstanbul dahil 34 kenti sağanak yağmura karşı, 2 ili de karla karışık yağmura karşı uyardı. Cumartesi ..
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Siyaset

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, koronavirüs tedavisi gördüğü Ankara Şehir hastanesinde hayatını kaybetti.

Ukrayna'dan Rusya çıkışı: Avrupa için feci sonuçlar doğurur
Dünya

Ukrayna'dan Rusya çıkışı: Avrupa için feci sonuçlar doğurur

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'ya karşı ülkelerini savunmakt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay