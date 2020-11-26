  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:01:30 -
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 1.334,67 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,19 puan ve yüzde 0,69 değer kazanarak 1.334,67 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,46 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün gün içinde 1.341,91 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artarak kapanış rekorunu da 1.325,47 puana taşıdı.

Analistler, yurt içi piyasaların, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklara yönelik olumlu raporlarıyla pozitif ayrıştığını ifade ederek, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1,290 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar
Eğitim

Sultangazi İsmetpaşa İlköğretim Okulu'nda skandal! Minik öğrencilere Hristiyanlığı aşılıyorlar

İstanbul Sultangazi İsmet Paşa İlköğretim Okulu'nda anaokulu öğrencilerine Hristiyanlığın aşılandığı ortaya çıktı.
Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı
Dünya

Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı

Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi Arabistan’da bir liman yakınında mayına çarptığı duyuruldu...
Biçare Yunanistan'ın son umudu: Türkiye'nin önünü kesebilir
Dünya

Biçare Yunanistan'ın son umudu: Türkiye'nin önünü kesebilir

ABD Başkanlığı kesinleşen Joe Biden yönetimine bel bağlayan Yunan yönetimi, bölgede tartışılmaz bir güç haline gelen Türkiye’nin güç kaybetm..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay