Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 5,35 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.198,08 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77, holding endeksi yüzde 0,62 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazancı yüzde 3,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklıkları alırken, en yüksek zararı yüzde 0,56 ile yiyecek ve içecek aldı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin turizm sektörüne Cuma destek paketi açıklanmasının öncesinde Pazartesi günü ve İstanbul Borsası'nda yeni doğalgaz rezerv miktarı BIST 100 Endeksi yüzde 1,04 artarak 1192,73 puandan kapandı.

Analistler, bugün ülke sakinleri veri gündemini belirlerken, genel hafta boyunca Türkiye Merkez Bankası faiz kararı, ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Defter raporu ve imalat dünya çapında yayınlanacak Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) olacağını söyledi. verileri izleyin.

Teşvik paketinin yarın ABD'de tartışılacağı haberinin risk iştahını olumlu etkilediğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı ve bu kapsamda alınan tedbirlerin de gündemin merkezinde olduğunu belirtti.

Analistler, teknik olarak BIST 100 endeksinde 1.200 puanın direnç gösterdiğini, 1.180 ve 1.150 puanın destek olduğunu kaydetti.

Öte yandan, 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB PPK toplantısı için AA Finans anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngördü. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puandan 200 baz puana kadar değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasındaydı.