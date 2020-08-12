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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 artışla 1.114,90 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:51:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,85 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.114,90 puana yükseldi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,04 ile turizm oldu.

Dün bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,21 artışla 1.110,05 puandan tamamladı. Bankacılık sektörünün günlük değer kazancı ise yüzde 6,48 oldu.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Aktif Rasyosu'nda yaptığı değişikliklerin ardından banka hisselerindeki yükselişin devam ettiğine dikkati çekerek, bankacılık endeksindeki dünkü yükselişin, 9 Nisan'dan bu yana en hızlı günlük artışa işaret ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

 

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