Borsa güne rekorla başladı!

Dün alıcılı seyrini üst üste 4. işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 artışla 6.270,41 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 6.290,34 puana taşıdı.

Borsadan rekor başlangıç



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 artışla 6.371,22 puan ile rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,80 puan artışla ve yüzde 1,61 değer kazanarak 6.371,22 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 2,25 ve holding endeksi yüzde 1,62 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta dün gerçekleşen görüşmede önemli kararlar alınırken, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, Vilnius'ta yapılan anlaşmanın Türk varlıklarını olumlu etkilemesinin beklendiğini kaydetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'de enflasyon ve resesyon ikileminin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güç kazandığını söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentileri endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izliyor.

ABD

ABD'de enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçleniyor.

New York Fed'in dün açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,24, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,62 arttı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

AVRUPA

Avrupa'da da dün pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Almanya'da resesyon endişesi güçlü kalmaya devam ediyor. Bu durumun, Almanya'nın, bölgenin en güçlü ekonomisi olması nedeniyle Euro Bölgesi genelini de oldukça olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediliyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,45, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,45 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,34 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

ASYA

New York borsasındaki alış ağırlıklı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, Çin'de hükümetin inşaat sektörü için fonlama maliyetlerini yumuşatma adımı söz konusu seyri destekliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükseldi.

PARA PİYASASI

Serbest piyasada 26,1120 liradan alınan dolar, 26,1140 liradan satılıyor. 28,7540 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 28,7560 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,0940 lira, euronun satış fiyatı ise 28,6450 lira olmuştu

EMTİA PİYASASI

ALTIN

20 Haziran'dan bu yana ilk kez 1938,34 dolar seviyesine kadar toparlanan ons altının 1935 doların üzerinde tutunabilmesi halinde hareketin 1945 dolar ve ardından 1961 dolara doğru devam edeceği öngörülüyor.

PETROL

Dün 78,77 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.55 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 78 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,32 dolardan alıcı buldu.