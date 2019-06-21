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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,13’lük düşüşle başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:31
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,13’lük düşüşle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,13’lük düşüşle başladı. Endeks, 124,06 puanlık azalışla 94 bin 33 puandan açılırken, bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:31
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