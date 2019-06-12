Borsa güne düşüşle başladı Borsa, güne yüzde 0,10’luk düşüşle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,10’luk düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,10’luk düşüşle başladı. Endeks, 88,24 puanlık azalışla 92 bin 737 puandan açılırken, bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,06 arttı.

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