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Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 1.429,51 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 10:44:00 -
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,10 puan ve yüzde 0,22 düşüşle 1.429,51 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 geriledi, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 1,72 ile metal ana oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.432,61 puandan tamamladı.

Analistler, delta varyantına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olduğunu belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

 

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