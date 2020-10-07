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Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 azalışla 1.150,10 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 10:16:00 -
Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 3,61 puan düşerek yüzde 0,31 düşüşle 1.150,10 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,19 azaldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,04 ile spor, en yüksek düşüş ise yüzde 1,91 ile turizm oldu.

Dün 1.170 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla gerilemeye başladı ve günü yüzde 0,60 kayıpla 1.153,71 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin gündemde kalmaya devam ettiğini ve ABD Merkez Bankası'nın bu akşam 21: 00'de yayınlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

ABD'de ekonomik canlandırma paketinin 3 Kasım'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra açıklandığını belirten analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti.

Analistler, BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin teknik olarak önemli olduğuna işaret ederek, bu seviyenin altında 1.120 destek ve bu seviyenin üzerinde 1.180 direncin gündeme gelebileceğini söyledi.

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