Borsa bu seyirde iken "seyirci" kalmayın!

Borsa İstanbul yurt dışına kıyasla iyimser bir haftayı geride bırakarak arka arkaya ikinci haftayı da değer kazanımı ile noktalamayı başardı. Çeyreksel bazda bakıldığında ise %45’e yakın kazanımla yıl içindeki en güçlü üç aylık dönemi geride bırakıldı. Ancak endeks bir önceki zirvesi olan 8400 puanı aşmayı henüz başaramadı. Dolayısıyla yeni haftada endeksin 8400 ile olan mücadelesini izlemeye devam edeceğiz.

Yarın enflasyon rakamı açıklanacak

Genel olarak bakıldığında hem içeride hem de dışarıda önemli konu başlıklarının olduğu bir haftadayız. Bu kapsamda yurt içinde yarın açıklanacak olan enflasyon rakamı öne çıkarken aynı gün TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Yurt dışında ise federal hükümetin kapanma riskinin Kasım ayı ortasına ötelendiği ABD’de bu hafta istihdam rakamları açıklanacak.

Merkez'in sunumu önemli bir eşik

Ünlü & CO Analizine göre; haftanın son işlem gününde TL varlıkların odak noktasında kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne dair yaptığı güncelleme vardı. Merkez Bankası’nın izleyeceği politikalar hakkında ipuçları verebilecek sunumu TL varlıklar açısından haftanın önemli konu başlıkları arasında görüyoruz. Hazine ise Cuma günü açıkladığı takvime göre Ekim ayında 66,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 68 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlıyor.

Şimşek'in ziyareti önemli

Borsa İstanbul: Geride bıraktığımız haftada yukarı yönlü denemelerine karşın 8400 puanı aşmayı başaramayan BIST-100 endeksinde söz konusu seviye önemini korumaya devam ediyor. Yeni haftaya başlarken S&P’nin kredi notu görünümünde yaptığı yukarı yönlü revizyonun endekse ne ölçüde momentum kazandırabileceğini takip edeceğiz.

Bakan Şimşek, bu hafta 4-5 Ekim’de Londra’da yatırımcı toplantısına katılacak. Bu toplantının ardından Şimşek’in 11-14 Ekim’de IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı’nın son olarak Paris’te 19 Ekim’de düzenlenecek toplantıda konuşması bekleniyor. Yabancı yatırımcılarla üst düzeyde yapılacak görüşmeler Türkiye’ye olan ilginin artmasını sağlayabileceği için hisse senetlerinin görünümü açısından da önem arz ediyor.

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Uzmanlar ise piyasa verilerinin takip edilirken önemli eşiklerde refleks göstererek yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi gerektiği üzerinde duruyor. Piyasalarda seyirci kalmak yerine yatırım yönlü refleks geliştirmenin önemli olduğu vurgusu öne çıkıyor.