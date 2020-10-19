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Ekonomi Borsa, 1.200 puanın üzerinde seyrediyor
Ekonomi

Borsa, 1.200 puanın üzerinde seyrediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:09:54 -
Borsa, 1.200 puanın üzerinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 1.203,98 puana yükseldi ve 27 temmuzdan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,25 puan artışla 1.203,98 seviyesine ulaştı.

Toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,40 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile elektrik oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu açıkladığı yeni doğal gaz rezerv miktarı sonrasında yükseliş eğilimin sürdüren BIST 100 endeksi, 27 temmuzdan bu yana ilk defa 1.200 seviyesini aştı.

Analistler, teşvik paketinin yarın görüşüleceğine dair haberlerin risk iştahını pozitif etkilediğini belirterek, yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu kapsamda alınan önlemlerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de NAHB konut piyasası endeksi verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.240 puanın direnç, 1.180 ve 1.150 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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