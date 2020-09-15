Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Eski büyük imparatorlukların geri gelmeye başladığını" belirterek "Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin düşürülmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini belirten Borrell, sorunların askeri yöntemlerle değil diyalog ve müzakere ile çözülmesini istedi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını bir kez daha yineleyen Borrell Türkiye ile görüşmelerde ilerleme olmaması halinde birçok seçeneğin masada olacağını söyledi.

Borrell, gerginliğin düşürülmesini engelleyecek adımların Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabaları da baltalayacağını, Birleşmiş Milletlerin görüşmeleri yeniden başlatmak istediğini ve AB'nin de bunu desteklediğini ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin önemli bir komşusu olduğunu kaydeden Borrell, "Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık. Coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre komşu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Göç sorununun Türkiye'nin yardımları olmadan çözülmesinin zor olduğunu belirten Borrell şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye aynı zamanda AB'ye aday ülke. Nüfusunun çok büyük çoğunluğu bizim değerlerimizi benimsiyor ama Türkiye'nin eylemleri ve Türkiye'de olanlar, ilişkilerimizin geleceği için soru işaretleri oluşturuyor ve acilen bu sorulara cevap bulmamız gerekiyor."