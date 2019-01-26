BORON nedir? BORON marka yerli deterjan fiyatı ne kadar?

Boron nedir? Türkiye’nin yerli ve milli temizlik ürünü olan Boron deterjan fiyatı ne kadar olacak? Vatandaşlar Boron deterjan fiyatını merak ediyor? İşte Türkiye’de tanıtılan ilk yerli temizlik ürünü Boron hakkında merak edilen detaylar...

Yerli ve milli temizlik ürünü Boron piyasaya sürüldü. Boron deterjan fiyatı vatandaşların merak konusu oldu. Dünyanın bor üreticisi lideri olan Eti Maden tarafından piyasaya sürülen Boron, bor madeninden Türkiye’ye temizlik ürünü sloganıyla yola çıktı. Dünya bor pazar lideri Eti Maden, yerli ve milli yeni temizlik ürünü BORON’u piyasaya sürdü. Petrol türevleri, parfüm ve fosfat içermeyen, her yıkamada mükemmel sonuç veren BORON; aynı zamanda doğaya ve çevreye de saygılı bir ürün. BORON’la yapılan temizlik sonrası açığa çıkan atık su, insan ve çevre sağlığına zarar vermiyor.

Boron deterjanı fiyatı ne kadar?

Türkiye’nin tüm büyük market zincirlerinde 4 kiloluk paketlerde satışa sunulan yeni ürün BORON’un satış fiyatı ise 24,90 TL

"BORON yıl boyunca aynı fiyattan satılacak"

Bu dönemden sonra ürünü ve teknolojiyi yenileyerek BORON markasıyla tüketicilerin karşısına çıktıklarını dile getiren Dönmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"BORON'un lansmanıyla artık çok daha güçlü bir pazarlama ve satış faaliyetine de girmiş oluyoruz. Burada bir hedef belirledik ve pazar payımızı artırarak devam edeceğiz. BORON, yerli ve milli bir ürün. Ar-Ge faaliyetlerinden pazarlama ve satış ağına kadar her şey yerli ve milli imkanlarla, kendi insan kaynağımızla yapıldı. Halkımızın BORON'a teveccühünün bu anlamda oldukça yoğun olacağını düşünüyorum. Temizlik ürünleri pazarı oldukça rekabete açık bir alan. BORON bu pazarda diğer markalardan yüzde 100 doğal mineralli ve yerli ürün özellikleriyle ayrılacak. Çevre ve insan dostu, doğal mineralli temizlik ürünü BORON'un 4 kilogramlık paketi yıl boyunca aynı fiyattan satılacak. BORON'un pazar payının artmasıyla ithal ettiğimiz temizlik ürünleri azalacak ve bunun için dışarıya ayırdığımız kaynak da ülkemizde kalacak."

Enerji Bakanı Dönmez Boron hakkında konuştu

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen basın lansmanına katılan Sn. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin ülkeye sağladığı katma değerlere dikkat çekerek, “ ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefi doğrultusunda geçtiğimiz yıllar içerisinde başlattığımız “Milli Enerji ve Maden Politikamız” ile yerin altında ne varsa süratle ekonomiye kazandıracağız dedik. Bu yöndeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Enerji ve tabii kaynaklar alanında yaptığımız her hamleyle ekonomimizin büyümesini sağlıyor, istihdamımızı artırıyor, şehirlerimizin sosyal gelişimine en güçlü desteği veriyoruz. ” dedi.

Bor’un gerek hammadde gerekse ihracat yönünden global anlamda öncü ve örnek olduğumuz sektörlerin başında geldiğini söyleyen Bakan Dönmez, dünya bor revervlerinin %73’ünden fazlasının ülkemizde olduğunu belirtti. Bakan Dönmez sözlerine şöyle devam etti:

“2018 yılı bor ihracatımız 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İnşallah bu rakamı artırarak devam ettireceğiz. Doğrudan ya da distribütörler vasıtasıyla dünyanın 110 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerin içerisinde halihazırda pazarda rakibimiz olan ABD ve en büyük müşterilerimiz olan Çin ve Hindistan da bulunuyor. Borun kullanım alanları oldukça geniş. Gündelik hayatımızı kolaylaştıran, hayat kalitemizi artıran pek çok ürünün hammaddesi bor kaynaklı. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz temizlik ürünü BORON, borun günlük hayatımıza dokunan en yeni üyesi. Artık bütün dünyada organik olana, doğal olana, çevre ve insan dostu ürünlere doğru bir yöneliş söz konusu. Geliştirilen ar-ge çalışmalarıyla ETİ Maden tarafından üretilen BORON temizlik ürünü, doğal minerallerden oluşan bileşimi ile geleneksel temizlik ürünlerinden ayrışıyor. BORON yerli ve milli bir ürün. Ar-ge faaliyetlerinden, pazarlama ve satış ağına kadar her şey yerli ve milli imkanlarla ve insan kaynağımızla üretildi ve yıl boyunca aynı fiyata satışı gerçekleştirilecek. Emeği geçen tüm ETİ Maden yöneticilerimizi ve işçi kardeşlerimizi kutluyorum.”

Türkiye’nin temizlik ürününü geliştirdik

17 farklı ürünle 100’den fazla ülkede 350’yi aşkın küresel müşteriye hizmet verdiklerini söyleyen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Serkan Keleşer ise, “80 yılı aşkın tecrübesiyle ülkemizin madencilik sektörünün lokomotif kuruluşu Eti Maden olarak, dünya bor rezervinin %73’üne sahip olduğumuz BOR’da faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmekteyiz. Dünya Bor Pazarındaki Liderliğimiz, “İnovasyon, Kalite ve Sürdürülebilirlik” vizyonuyla gerçekleştirilen yatırımlar ile daha da güçlendirilmiştir. Üretim, Satış ve Pazar Payında Lider olmanın sorumluluğu ve bilinciyle, daha çok katma değerli ürünlere yönelik çalışmalara odaklanarak BOR’un hayatımızın bir parçası olması için çalışıyoruz. Yeni ürünümüz BORON, doğal bor mineralinin leke çıkarma işlemini kolaylaştırma, enzimleri stabilize etme, suyu yumuşatma gibi özellikleri kullanılarak geliştirildi. Petrol türevi ve fosfat gibi zararlı maddeler içermeyen, insan sağlığına, doğaya ve çevreye zarar vermeyen anti-fungal ve anti-bakteriyel özelliklere sahip BORON markamızı “Türkiye’nin Bor Madeninden Türkiye’nin Temizlik Ürünü BORON” sloganıyla piyasaya sunuyoruz.” dedi.