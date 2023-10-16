Borlease Otomotiv halka arzı rekorla tamamladı

Uzun dönem (operasyonel) araç kiralama sektörünün güçlü oyuncusu Borlease Otomotiv “ Ayaklarınızı yerden kesiyoruz” sloganı ile gerçekleştirdiği halka arzını rekorla tamamladı.

Ek satış dahil satışa sunulan 51.700.000 TL nominal değerli payların tamamı satılırken, toplam halka arz büyüklüğü 1.307.493.000 TL olarak gerçekleşti. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)’nın liderliğinde, Ziraat Yatırım Menkul Değerler ve Yatırım Finansman Menkul Değerler’in eş lider olduğu halka arzda bireysel ve kurumsal olmak üzere 4,3 milyon yatırımcı, temettü taahhüdü veren Borlease Otomotiv’in ayakları yerden kesen yatırım davetine kayıtsız kalmadı.

Talep eden yatırımcı sayısı bakımından 2023 yılının en önemli halka arzı olarak sermaye piyasalarına damga vuran Borlease Otomotiv halka arz kapsamında bireysel yatırımcılardan tahsisatın 2,87 katı, kurumsal yatırımcıların da tahsisatın yaklaşık 10 katı talep iletildi. Borlease Otomotiv halka arzı, rekor kırdığı 4 milyon 301 bin 297 olan katılımcı sayısının yanında, hisse dağıtımının yapıldığı 4 milyon 222 bin 601 yatırımcı sayısı ile de tüm zamanların en fazla yatırımcıya ulaşan halka arzı olma unvanını elde etti.

YATIRIMCIYA TEŞEKKÜR

Halka arz sonuçlarını ortaya konulan performans ve vizyonun yatırımcılar nezdinde oluşturduğu güvenin yansıması olarak değerlendiren Borlease Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, “Çok uzun zamandır beklediğimiz ve çok ciddi hazırlandığımız bir süreci başarı ile, bireysel katılımcıda rekor ile tamamladık. Çok mutluyuz. 2022 yılında elde ettiğimiz dağıtılabilir karın, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceğimiz net dağıtılabilir dönem karlarının asgari yüzde 40’ını nakit olarak dağıtacağımızı taahhüt etmiştik. Bunun yatırımcıda karşılığı olduğunu düşünüyorum. Şimdi halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı, daha önceden de söylediğimiz büyük ölçüde yatırımlara aktaracak, çok ciddi bir çalışma disiplini, doğru hamleler ile bize güvenen yatırımcımızın ortak olacağı bu karlılığı çok daha ileri taşıyacağız.

Bize inanan, bu halka arz içerisinde yer alan bireysel kurumsal tüm yatırımcılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” diye konuştu.

%40 KAR DAĞITIM TAAHHÜDÜNÜN OLUMLU KATKISI

Şirket ve hâkim ortağı Bor Holding, Borlease paylarının halka arz kapsamında yatırımcılara 2022 yılında elde ettiği dağıtılabilir net dönem karı ile 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin elde edeceği net dağıtılabilir dönem karının asgari yüzde 40’ının nakit olarak dağıtılacağı taahhüdünde bulundu. Bu taahhüt yüksek yatırımcı teveccühü olarak katılımda etkisini gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca, rekor katılımda Borlease Otomotiv’in yatırımcıya sunduğu diğer önemli garantilerin de etkisi dikkat çekti. Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hâkim ortak tarafından herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Ayrıca, yine Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dâhil olmak üzere Şirket payları, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.

YATIRIMCI DOSTU İKİ ADIM : KATILIM ENDEKSİNE UYGUNLUK VE FİYAT İSTİKRARI

Rekorlarla tamamlanan halka arzın diğer önemli etkenleri de katılım endeksine uygunluk ve fiyat istikrarı vurgusu oldu. Hisseler, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için katılım endeksine uygun olarak arz edildi. Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.

BÜYÜME VİZYONUNA ORTAKLIK

Borlease Otomotiv’in halka arzdan sağlanacak fonun yüzde 65-70 oranındaki kısmı taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanında, yüzde 30-35 oranındaki kısmı ise işletme sermayesi ve mevcut kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak. Bu da yatırımcılar için daha güçlü finansal yapı ve büyüme vizyonu orta koydu. Borlease, 8 bin araca ulaşan filosunu kısa bir süre içerisinde çok daha ileri rakamlara taşıyacak.

Gerek uzun dönem filo kiralama alanında kurumsal müşterilerde, gerekse günlük araç kiralamada bireysel müşterilerde çok önemli iki markayı bünyesinde bulunduran Borlease Otomotiv , aktif büyüklüğünü 2023 ilk yarı itibari ile yaklaşık 3,3 milyar TL’ye yükseltti. Net borçluluğu, aktif büyüme hızına göre daha az artış gösterirken, şirketin sahip olduğu ve faaliyet kiralamasına konu ettiği varlıklarının değeri yaklaşık 5 milyar TL’ye ulaştı. Yılsonu itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL ciro ve yüzde 18 seviyelerinde net kar hedefleyen Borlease, pandemi ve finansal piyasalardaki daralmalara, sektördeki küçülmeye rağmen büyüme başarısı gösteren ender markalardan biri oldu.

GLOBAL ARENADA TÜRK İMZASI

Borlease Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, halka arz sonuçları ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

YATIRIMCIMIZIN GÜVENİNE LAYIK OLACAĞIZ: Çok zor geçen bir dönemi hem karlılığımızı hem kapasitemizi artırarak geride bıraktık. Şimdi de halka arz ile yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı hikayesini yatırımcılarımızdan aldığımız güç ile çok daha ileri taşıyacağız. Bu güven omuzlarımızdaki yükü artırdı. Bunun bilincinde çok daha fazla çalışacağız.

KAPASİTEDE EN GÜÇLÜ OLACAĞIZ: 1 günden 47 aya kadar kiralama taleplerine yanıt veren bir yapıya sahibiz. Türkiye’nin 7 bölgesinden de kiralama geliri elde ediyoruz. Bu kapasitedeki nadir firmalardan birisiyiz. 2020’de yaklaşık 283 milyon TL olan kiralama gelirimizi 2022 sonunda yaklaşık 736 milyon TL’ye ulaştırdık. 2023 yarıyılında 470 milyon TL ‘ye ulaşan kiralama gelirlerimizi yılsonu itibariyle 1,2 milyar TL seviyesine ulaşmasını ve önceki yıla oranla yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme ile sonuçlanması bekliyoruz. Bu da, süreçleri okumada ve doğru adımları atmada başarılı olduğumuzu gösteriyor. Piyasanın organizasyon kapasitesi olarak en iyi durumdaki markalarından birisiyiz. Halka arzdan aldığımız güven ve destek ile bu alanda en güçlü olacağız.

GÜNLÜK KİRALAMADA GLOBAL BAŞARILARIMIZ VAR: Sixt Rent A Car olarak biz kısa dönemde sektör doluluk oranının biraz üzerindeyiz. Pazar payımız 2022 yıl sonu itibarıyla yüzde 7-7,5 seviyesinde. 2019-2022 yılları arasında 105 ülkede hem müşteri memnuniyeti hem de döviz bazında ciroda en iyi gelişim gösteren franchise ülkesi olduk. Aynı yıl 122 binden fazla farklı müşteriye hizmet verirken, müşterilerimizin yüzde 45’inin birden fazla kez araç kiralamasını karşıladık.

OYUN PLANIMIZ HAZIR: Kurumsal araç kiralama tarafında Türkiye’nin önemli ulusal ve uluslararası firmalarına, holdinglerine hizmet veriyoruz. Kurumsal alanda uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliklerimiz var. Müşteri memnuniyetinde kendimizi çok önemli bir noktaya taşıdık. Bireysel müşteri tarafında ise Sixt Rent A Car ile hava trafiğinin yüzde 90’ının gerçekleştiği havaalanlarında varız. Sixt Rent A Car Türkiye ağını genişleteceğiz. Karlılığımızı artıracak yüksek kapasiteli lokasyonlarda kendi kurumsal şubelerimiz ve alt bayilik sistemini de geliştirerek büyümeyi hedefliyoruz. Şimdi sektörün ertelediği potansiyelini harekete geçireceği bir döneme en hazır firmalardan biri olarak gireceğiz.