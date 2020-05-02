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Dünya

Boris Johnson oğluna dedesinin ismini verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni doğan bebeğine dedesinin ismi olan Wilfred Lawrie Nicholas Johnson adını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 18:50:00 -
Boris Johnson oğluna dedesinin ismini verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds, bebeklerine Wilfred Lawrie Nicholas Johnson ismini verdi.

Symonds, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, bebeğin isminin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson olduğunu duyurdu. Symond açıklamasında, Wilfred isminin Johnson'un dedesine ait olduğunu belirtti. Bebeğe Nicholas adı ise yoğun bakım günlerinde başbakanın hayatını kurtaran doktorlar Nick Price ve Nick Hart'a atıfla kondu.

32 yaşındaki Symond, oğlunun doğmasıyla yaşadığı mutluluğu dile getirirken, University College London'daki tüm sağlık personeline teşekkür etti.

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