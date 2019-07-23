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Boris Johnson kimdir? İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Jonhson, gerçekten Osmanlı Torunu mu? İşte tüm bilinmeyenler...

Theresa May sonrası İngiltere'nin yeni Başbakanı seçilen Boris Jonhson, aslında Osmanlı torunu mudur? Borisj Johnson'ın dedesi kimdir ve neden öldürülmüştür? Boris Jonhson, İslam'ın ve Müslümanların dostu mudur? İşte İngiltere'nin yeni Başbakanı hakkında bilinmeyen detaylar...

23 Temmuz 2019 Salı 15:46
Boris Johnson kimdir? İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Jonhson, gerçekten Osmanlı Torunu mu? İşte tüm bilinmeyenler...

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı 'Osmanlı torunu' olduğunu iddia eden Boris Johnson oldu. Johnson bu sonuçla birlikte Theresa May sonrası İngiltere'nin de yeni başbakanı seçildi.

Parti içindeki seçimi kazanan İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, hem parti lideri hem de başbakan olmuş oldu. Johnson, Muhafazakar Parti üyelerinden 92 bin 153'ünün oyunu alarak liderliğe geldi.

Boris Johnson kimdir?

Peki kendisini sürekli olarak “Osmanlı Torunu” olarak tanıtanBoris Johnson aslında kimdir? Gerçekten Osmanlı torunu mudur? İslam’a ve Müslümanlara karşı olan tutumu nasıldır? İşte Johnson hakkındaki tüm detaylar…

Tartışmalı ismin torunu

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson, Milli Mücadeleye karşı sert tutumu yüzünden Nurettin Paşa tarafından linç ettirilerek öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson(d. 19 Haziran 1964; Manhattan, New York), Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci. Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

May hükümetinin önemli adamlarından biri

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olanTheresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. 2019'da Johnson, Başbakan ve Muhafazakar Partinin liderliği için aday olacağını açıkladı.

Boris Jonhson’ın İslam’a karşı tutumu

İngiltere’de Theresa May hükümeti sonrası yeni Başbakan seçilen Boris Johnson, dünya ve İngiltere kamuoyunda gaflarıyla ve patavatsız çıkışlarıyla da ünlü bir isim. Her fırsatta "Osmanlı torunu" olduğunu dile getiren Jonhson, aslında İslam’a ve Müslümanlara zerre muhabbeti olmayan azılı bir İslam düşmanı.

"Müslüman ülkeler İslam yüzünden geri kalıyor"

Boris Johnson, Roma İmparatorluğu'ndan bahsettiği "The Dream of Rome" (Roma Rüyası) isimli kitabının bazı basımlarında bulunan ek bölümde "İslam bir sebepten dolayı Müslüman ülkelerde gelişimi engelledi" ifadelerine yer verirken, daha sonra kaleme aldığı "Sonra da Müslümanlar geldi" başlıklı makalede, Müslüman ülkelerde "burjuva sınıfının, liberal kapitalizmin ve demokrasinin yaygınlaşması olmadığını" iddia etmiş ve bunun İslam kaynaklı olduğunu savunmuştu.

“Müslüman kadınlar ‘posta kutusuna’ benziyor”

Johnson’ın tepki çeken bir başka söylemi de burka giyen Müslüman kadınlara yönelik olmuştu. Telegraph gazetesinde yayımlanan köşe yazısında burkaların ‘baskıcı’ olduğunu söyleyen Johnson, burka giyinen kadınların ‘banka soyguncularına’ ya da ‘posta kutularına’ benzediğini söylemiş ve “İnsanların posta kutusu gibi görünerek gezmesi tam anlamıyla saçmalık” ifadelerini kullanmıştı.

“Erdoğan’a hakaret” temalı şiir yarışmasında birinci: Boris Johnson

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da bir karikatüristin kendisine hakaret ettiğini söylemesi üzerine İngiliz The Spectator dergisi, Erdoğan’a hakaret temalı bir şiir yarışması düzenlemiş ve İngiltere Dışişleri Bakanı seçilmesinden iki ay önce yarışmaya katılan Boris Johnson, yarışmanın birincisi olmuştu.

Eşcinsel sapkınlığın yılmaz destekçisi

Boris Johnson, "Friends, Voters , Countrymen" (Arkadaşlar, Seçmenler, Vatandaşlar) isimli kitabındaeşcinsellik ve çokeşliliği karşılaştırırken “Eğer eşcinsel evlilik tamamsa (ki bu konuda şüpheliydim) o zaman prensipte iki erkek gibi üç erkeğin birlikteliğinde de sorun yok hatta üç erkek ve bir köpeğin de” ifadelerini kullanmış ve bu sapkınlığa açıkça destek verdiğini belirtmişti. 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:46
  1. Birleşik Krallık
  2. İngiltere
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  8. Boris Johnson'ın Müslümanlara bakışı
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  10. İslam Düşmanı
  11. Türk Düşmanı

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 4 dk önce
    ANLAMAM AMA TİPİ KENDİ DEDİĞİ VE SAVUNDUĞU KİŞİLİĞE BENZİYOR YORUM YAPMAYA GEREK YOK ÇÜNKÜ DÜNYADA ARAŞTIRIN BAKIN EN KALLEŞ İNSAN TOPLULUĞU İNGİLİZLERDİR.
  • IsmailIsmail16 dk önce
    Ya kardesim, su asagilik veledi zina kefereye osmanli torunu demeyi birakin artik. La havle vela kuvvete illa billa aliyhil azim...
  • Tata TongaTata Tonga23 dk önce
    Malum kişilerden daha Osmanlı... hiç olmaz ise yalan söylemiyor iftira atmıyor! TRT osman öcalanın hesabını verdi mi?
  • TARIKTARIK1 sa önce
    Dedesi milli mücadele karşıtıydı. Ama o tarihte küçük bir azınlık dışında dinci geçinenler milli mücadele karşıtı, padişah ve İngiliz yanlısı idi. Milli mücadeleye karşı olan padişah İngiliz gemisiyle kaçmıştır (bir ülkenin hükümdarı hırsız gibi kaçar mı, gerekirse intihar eder yine kaçmaz), Çerkez Ethem Yunanlılara sığındı, o dönemin milli mücadele düşmanlarının hepsi düşmana sığındı. Bugün hala keşke yunan galip gelseydi diyenler, 30.Ağustos herkesi ilgilendiren bir konu değildir diyenler de onların torunudur.
  • Gazeteci aldatmasıGazeteci aldatması1 sa önce
    Evet Osmalı Yahudi torunu ise... Sizi bizi çok sever.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Anlaşılan Tam Bir Şerefsiz. Kesinlikle Osmanlı Torunu Değil. Osmanlıyı Ağzına Almasın.
  • EKOLL EKOLL 2 sa önce
    Bu islâm düşmanı ile islamın medar - ı iftiharı , tertemiz Osmanlının adını yan yana getirmeyiniz. Ecdadımın kemiklerini sızlatmayınız.
  • Ne farkederNe farkeder2 sa önce
    Kraliçe ne derse o sen istediğin kadar tıngırda mıngırda Kraliçe ehliyetsiz araba kullanan tek insandır İngiltere’de nasıl olsa onun )
  • NurNur2 sa önce
    Bu soru saçma değilmi müslümanız diyen suidiler, bae ortadoğunun bu hale gelme sebeplerinden biri değillermi? nuhun oğlu kenan Peygamber efendimizin S.A.V amcası ebu leheb bunları nereye koyacaksınız içimizdede bir sürü türk hainler var ve dünya durdukça olacak böyle insanlar fötöye bakın müritlerine bakın üljeyi ne duruma soktular müritleri halâ oyun peşinde salaklar uyur gezer gibi embesiller bu ingiliz adamı osmanlıya mâl etmeyin hainin teröristin dangalağın vatanı ırkı yok
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU2 sa önce
    BIRAKIN BU HACAĞILI.İÇİMİZDE OSMANLI TORUNU GEÇİNEN,BENİM ANAMDA BAŞÖRTÜLÜYDÜ VS...DİYEN BİR SÜRÜ TİP VAR..OLSA NE OLUR, OLMASA NE OLUR.
  • YusufYusuf2 sa önce
    Adam olamadiktan sonra osmanli torunu olsa ne yazar. Fazla uzaga gitmeye gerek yok daha kendi vatanimizdaki turkler islam dusmani.
  • Ali OsramAli Osram2 sa önce
    Tabii ki Osmanlı torunu.Abdulhamit Han'ı tahtından indirenlerden ne farkı var? Onlar da Osmanlıydı.Kıbrısta İmam Hatip açtırmayız diyenlerden ne farkı var? Onlar da Osmanlıydı.Sokaklara terorist doktor ismi verenlerden ne farkı var? Onlar da Osmanlıydı.

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