Boris Johnson kimdir? İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Jonhson, gerçekten Osmanlı Torunu mu? İşte tüm bilinmeyenler...

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni başkanı 'Osmanlı torunu' olduğunu iddia eden Boris Johnson oldu. Johnson bu sonuçla birlikte Theresa May sonrası İngiltere'nin de yeni başbakanı seçildi.

Parti içindeki seçimi kazanan İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, hem parti lideri hem de başbakan olmuş oldu. Johnson, Muhafazakar Parti üyelerinden 92 bin 153'ünün oyunu alarak liderliğe geldi.

Peki kendisini sürekli olarak “Osmanlı Torunu” olarak tanıtanBoris Johnson aslında kimdir? Gerçekten Osmanlı torunu mudur? İslam’a ve Müslümanlara karşı olan tutumu nasıldır? İşte Johnson hakkındaki tüm detaylar…

Tartışmalı ismin torunu

İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson, Milli Mücadeleye karşı sert tutumu yüzünden Nurettin Paşa tarafından linç ettirilerek öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson(d. 19 Haziran 1964; Manhattan, New York), Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci. Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

May hükümetinin önemli adamlarından biri

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olanTheresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. 2019'da Johnson, Başbakan ve Muhafazakar Partinin liderliği için aday olacağını açıkladı.

Boris Jonhson’ın İslam’a karşı tutumu

İngiltere’de Theresa May hükümeti sonrası yeni Başbakan seçilen Boris Johnson, dünya ve İngiltere kamuoyunda gaflarıyla ve patavatsız çıkışlarıyla da ünlü bir isim. Her fırsatta "Osmanlı torunu" olduğunu dile getiren Jonhson, aslında İslam’a ve Müslümanlara zerre muhabbeti olmayan azılı bir İslam düşmanı.

"Müslüman ülkeler İslam yüzünden geri kalıyor"

Boris Johnson, Roma İmparatorluğu'ndan bahsettiği "The Dream of Rome" (Roma Rüyası) isimli kitabının bazı basımlarında bulunan ek bölümde "İslam bir sebepten dolayı Müslüman ülkelerde gelişimi engelledi" ifadelerine yer verirken, daha sonra kaleme aldığı "Sonra da Müslümanlar geldi" başlıklı makalede, Müslüman ülkelerde "burjuva sınıfının, liberal kapitalizmin ve demokrasinin yaygınlaşması olmadığını" iddia etmiş ve bunun İslam kaynaklı olduğunu savunmuştu.

“Müslüman kadınlar ‘posta kutusuna’ benziyor”

Johnson’ın tepki çeken bir başka söylemi de burka giyen Müslüman kadınlara yönelik olmuştu. Telegraph gazetesinde yayımlanan köşe yazısında burkaların ‘baskıcı’ olduğunu söyleyen Johnson, burka giyinen kadınların ‘banka soyguncularına’ ya da ‘posta kutularına’ benzediğini söylemiş ve “İnsanların posta kutusu gibi görünerek gezmesi tam anlamıyla saçmalık” ifadelerini kullanmıştı.

“Erdoğan’a hakaret” temalı şiir yarışmasında birinci: Boris Johnson

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da bir karikatüristin kendisine hakaret ettiğini söylemesi üzerine İngiliz The Spectator dergisi, Erdoğan’a hakaret temalı bir şiir yarışması düzenlemiş ve İngiltere Dışişleri Bakanı seçilmesinden iki ay önce yarışmaya katılan Boris Johnson, yarışmanın birincisi olmuştu.

Eşcinsel sapkınlığın yılmaz destekçisi

Boris Johnson, "Friends, Voters , Countrymen" (Arkadaşlar, Seçmenler, Vatandaşlar) isimli kitabındaeşcinsellik ve çokeşliliği karşılaştırırken “Eğer eşcinsel evlilik tamamsa (ki bu konuda şüpheliydim) o zaman prensipte iki erkek gibi üç erkeğin birlikteliğinde de sorun yok hatta üç erkek ve bir köpeğin de” ifadelerini kullanmış ve bu sapkınlığa açıkça destek verdiğini belirtmişti.