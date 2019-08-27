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Börezli ovasındaki ot yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde Börezli ovasında meydana gelen ot yangını heyecana sebep oldu.

27 Ağustos 2019 Salı 13:05
Börezli ovasındaki ot yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde Börezli ovasında meydana gelen ot yangını heyecana sebep oldu.


Börezli ovasında Baçem karşısındaki otluk alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede Üyücek deresi kenarındaki otluk alana yayılan yangın, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Yangınınçevredeki ekili alanlara zarar vermeden söndürülmesi çiftçilere rahat bir nefes aldırırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:05
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