Bordo-Mavili taraftarı yıkan haber! Folcarelli'den gelen rapor moralleri altüst etti
Spor

Bordo-Mavili taraftarı yıkan haber! Folcarelli'den gelen rapor moralleri altüst etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bordo-Mavili taraftarı yıkan haber! Folcarelli'den gelen rapor moralleri altüst etti

Trendyol Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Trabzonspor, Gaziantep FK galibiyetinin sevincini yaşayamadan sakatlık haberiyle sarsıldı. Maçın henüz başında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Tim Jabol Folcarelli’nin ayak bileğinde yırtık tespit edildi. Sağlık heyetinden gelen "6 haftaya kadar uzayabilir" raporu, şampiyonluk yolundaki bordo-mavili camiada moralleri bozdu.

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan tecrübeli oyuncu Folcarelli hakkında kötü haber geldi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

NE KADAR UZAK KALACAK?

Edinilen bilgilere göre Folcarelli'nin Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'un sahasında Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son maçında 3 Mart'ta İstanbul deplasmanında Başakşehir ile oynanacak mücadelede de görev almasının düşük ihtimal olduğu ifade edildi.

Folcarelli'nin iyileşme sürecinin iyi gitmesi durumunda 4 hafta, ortalam süreçte gitmesi halinde ise 6 hafta içerisinde geri dönmesi bekleniyor.

