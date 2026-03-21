Borcu olan yandı: Milyonlarca kişi ülke dışına çıkamıyor

Russia’da borçlulara uygulanan yurt dışı çıkış yasakları tarihi zirveye ulaştı. 1 Ocak 2026 itibarıyla aktif seyahat kısıtlaması sayısı 8,9 milyona çıktı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 41,5’lik çarpıcı bir artış anlamına geliyor.

Verilere göre yeni yasak kararlarında düşüş yaşansa da, sistemde biriken dosyalar nedeniyle toplam sayı hızla yükselmeye devam ediyor.

Yeni Düzenleme Etkisi: Yasaklar Süresiz Hale Geldi

Artışın arkasındaki en önemli neden, 2023 yılında yürürlüğe giren yasal değişiklik. Daha önce 6 ayla sınırlı olan seyahat yasakları artık borç tamamen ödenene kadar kaldırılmıyor.

Uzmanlar bu durumu “kümülatif etki” olarak tanımlıyor. Yani eski yasaklar sistemde kalmaya devam ettikçe, toplam sayı her geçen gün büyüyor.

Rakamlar Çarpıcı: Yeni Kararlar Azaldı Ama Yasaklar Arttı

Resmi verilere göre 2025 yılında 9,2 milyon yeni seyahat yasağı kararı alındı. Bu sayı bir önceki yıla göre düşüş gösterse de, toplam aktif kısıtlamaların 6,3 milyondan 8,9 milyona çıkması dikkat çekti.

Bu durum, yeni yasakların azalmasına rağmen eski dosyaların kapanmaması nedeniyle toplam yükün büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Her Borç Ayrı Engel: Sayı Neden Bu Kadar Yüksek?

Uzmanlara göre açıklanan 8,9 milyonluk rakam, aynı sayıda kişinin yasaklı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bir kişi birden fazla borç dosyasına sahipse, her biri için ayrı seyahat yasağı uygulanabiliyor.

Bu da toplam sayının gerçek kişi sayısından çok daha yüksek görünmesine neden oluyor.

Hangi Borçlar Yasak Getiriyor?

Mevcut düzenlemeye göre:

Nafaka ve tazminat gibi borçlarda 10 bin ruble üzeri

Diğer borç türlerinde 30 bin ruble üzeri

yükümlülükler, yurt dışı çıkış yasağı için yeterli kabul ediliyor. Borç tamamen ödenmeden kısıtlama kaldırılmıyor.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Artan yasaklar, seyahat planı yapan milyonlarca kişi için ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar, sınır kapılarında sorun yaşamamak için vatandaşların borç durumlarını önceden kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Aksi halde birçok kişi, seyahat planını son anda iptal etmek zorunda kalabilir.