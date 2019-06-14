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Borcu bitmemiş TOKİ evleri satılır mı?

TOKİ yatırılan parayı geri alma 2019 son dakika. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura çekilişinde ev çıkmaması veya başvuru sahibinin TOKİ’den ev almaktan vazgeçmesi durumunda yatırdığı parayı geri alınabiliyor. Peki, Borcu bitmemiş TOKİ evleri satılır mı? Ödemesi bitmemiş TOKİ konutu satılır mı? TOKİ'deki evimi nasıl satabilirim?

14 Haziran 2019 Cuma 12:56
Borcu bitmemiş TOKİ evleri satılır mı?

TOKİ yatırılan parayı geri alma 2019 son dakika. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) kura çekilişinde ev çıkmaması veya başvuru sahibinin TOKİ’den ev almaktan vazgeçmesi durumunda yatırdığı parayı geri alınabiliyor. Peki, Borcu bitmemiş TOKİ evleri satılır mı? Ödemesi bitmemiş TOKİ konutu satılır mı? TOKİ'deki evimi nasıl satabilirim?

TOKİ’den ev sahibi olmayı düşünen kişiler, özellikle evle birlikte geleceği de düşünerek hareket etmek istiyor. Zira gelecek zamanlarda evi satmak istediğinde bunun mümkün olup olmayacağını bilmek istiyorlar. Özellikle vatandaşların konu hakkında en çok merak ettiği soru ise, ödemesi bitmeyen TOKİ evinin satılıp satılamayacağıdır. Konunun bu kadar belirsiz bir şekilde olması vatandaşların bu konuda düşünceli kalmasına neden oluyor. TOKİ tarafından belirtilen şartlara baktığımızda ise, sözleşme gereği ödemesi tam olarak bitmemiş evler bazı durumlarda satılabiliyor. Özellikle kişinin gelir durumu, evin satılıp satılmayacağını ortaya çıkaran detaylardan biri oluyor. Bu nedenle TOKİ evini almayı düşünen kişilerin, gelir durumuna bakarak bu soruyu yanıtlaması gerekiyor.

Ödemesi bitmemiş TOKİ konutu satılır mı?

Ödemesi bitmemiş TOKİ evinin satılması şuanda düşük gelirli vatandaşlar için mümkün değildir. Bu kişilerin kurum tarafından, ödemesini tamamen bitirmesi beklenir. Aksi halde kişilerin konutu başkasına satması bu şekilde kesinlikle mümkün olmayacaktır. Öte yandan bu durumu sağlayan ve kişilerin sahip olduğu evi satmasına imkan tanıyan diğer konularda bulunur. Eğer orta gelirli bir haneyse, o zaman bir yıllık dönemin sonunda TOKİ evinin devri yapılabilir. Yani soruya herhangi bir cevabın verilmesi, tamamen kişinin gelir durumuyla yakından ilgilidir.

TOKİ devir şartları

Ödememesi Bitmemiş TOKİ Konutu Satılır mı? Devirin gerçekleşmesi için konut sahibinden bazı şartlara sahip olması aranıyor. Özellikle bunu sağlayamayan kişilerin bu alanda devir işlemlerini yapabilmesi ise, ne yazık ki mümkün olmuyor. Bu durum ise gerçeğe aykırı olarak tespit edilen bilgilerdir. Devir işlemleri sırasında yeniden incelemeye alınan bilgilerde, kurum tarafından herhangi bir dengesizliğin bulunması halinde bu kişi devir hakkını kaybeder. Öte yandan aynı durum kişinin veya ailesinin konutta yaşamaması halinde de ortaya çıkmış olacaktır. Zira kurum tarafından bu tarz bir şart, en başından beri aranmaya devam etmektedir.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:56
  1. Borcu bitmemiş TOKİ evleri satılır mı?
  2. Ödemesi bitmemiş TOKİ konutu satılır mı?
  3. toki devir koşulları
  4. toki hakkımı devrediyorum
  5. toki evlerini satabilirmiyiz
  6. toki devir sözleşmesi örneği
  7. tokideki evimi nasıl satabilirim
  8. toki devir kredisi
  9. toki noterden devir
  10. toki başvuru ücreti iadesi

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