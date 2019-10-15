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Borcu 25 milyon TL’yi aşanlara yapılandırma fırsatı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketlere yapılandırma imkanı sunulacağını açıkladı.

15 Ekim 2019 Salı 11:47
Borcu 25 milyon TL’yi aşanlara yapılandırma fırsatı

Türkiye Bankalar Birliğince (TBB), banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanacağı duyurdu.

TBB tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması Hakkında yapılan duyuru, birliğin sitesinde yayımlandı. Duyuruda, şu görüşlere yer verildi: “Yeniden yapılandırma uygulamasının; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkan verecektir. Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY’den yararlanamayacaktır.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:47
  1. Türkiye Bankalar Birliğince (TBB)
  2. kredi borcu
  3. Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY)
  4. Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Uygulaması

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