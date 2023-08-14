  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rus jetleri NATO hava sahasında! Çok kötü, ortalık yangın yeri: Hollandalı F-16’lar ve hükümet devreye girdi!

Ünlü otelden kötü haber! Sahibi borçlarını ödeyemedi, satışa çıkarıldı

Real Madrid'den Arda Güler açıklaması

Rus medyası, Ruslar için Türkiye'de en ucuz kiraya sahip 3 yeri açıkladı! 3 bin 111 ruble...

Erdoğan "Boynumuzun borcu" diyerek açıkladı: Hayat seviyesini eskisinin de üstüne çıkaracağız

Togg'dan İstanbul çıkarması

CHP'li Berhan Şimşek haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Flaş gelişme! Katar Hükümeti Türk şirketin yüzde 40'ını apar topar satın aldı

Tamer Karadağlı'yı hedef alan sanatçılara Tahsin Paşa’dan tokat gibi cevap

Hayal Köseoğlu'ndan pes dedirten Tamer Karadağlı ilgili açıklamayı duyurdu! Dikkat çekti
Yaşam Borçluları üzen haber: Erciyes’in karı eridi
Yaşam

Borçluları üzen haber: Erciyes’in karı eridi

Yeniakit Publisher
2023-08-14 20:13:00 -

“Erciyes’te karlar eriyince borcumu öderim” tabiri, Erciyes’te karları erimesiyle Kayseri’de gündeme gelince esnaf borçlarını talep etti.

Kentte havaların uzun süre sıcak gitmesi, 3 bin 917 rakımlı Erciyes’te kar bırakmadı. Dağda karların erimesiyle beraber Kayseri’nin yöresel tabirlerinden olan ‘Erciyes’te karlar eriyince borcumu öderim’ tabiri bu yıl gerçekleşti. Kayserili esnaf da, borçlu müşterilerine tabiri hatırlatarak, borçlarını ödemesini istedi. Kayserili esnaf Mehmet Demirdoğan, “Yaz ayı memleketimizde çok sıcak geçiyor. Termometrelerde bazı zamanlarda 40 derecenin üzerine çıktı. Biz de vatandaşlar olarak sıcak havalarda zorluk çekiyoruz. Erciyes Dağı’nda 4 mevsim kar olurdu. Bu yaz sıcaklıklardan dolayı zirvede bile karlar eridi. Kayseri’de borç alan kişiler, 'Erciyes’in karı eridiği zaman borcumu ödeyeceğim' derler. Şu anda Erciyes’in karı eridi. Kayseri’de de alacaklı kalmaz, herkes borcunu öder diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Fatih Altan da, “Normalde Erciyes’te kar erimez, 4 mevsim kar olur. O yüzden Kayserililer de borç verdikleri zaman alacağı tarihi sorduklarında 'Erciyes’in karı eridiğinde' cevabını alırlar. Bu sene sıcaklardan dolayı Erciyes’te kar kalmadı. Kimin kimse borcu varsa vermek zorunda kalacak. Bize borçlu olan arkadaşlarda paralarını gönderirlerse mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23