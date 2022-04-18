  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Borçların kapanması için ikisi birden satış listesinde!
Spor

Borçların kapanması için ikisi birden satış listesinde!

Galatasaray'da göreve gelecek yeni yönetimin, 600 milyon TL’lik borcu kapatmak için oyuncu satışı yapması gerekiyor. Bu açıdan Kerem Aktürkoğlu ve Marcao yüksek bonservis bedelleriyle satılabilir.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 13:39:00 -
Borçların kapanması için ikisi birden satış listesinde!

Galatasaray'da göreve gelecek yeni yönetimin, 600 milyon TL’lik borcu kapatmak için oyuncu satışı yapması gerekiyor. Bu açıdan Kerem Aktürkoğlu ve Marcao yüksek bonservis bedelleriyle satılabilir.

26 Mart'taki Mali Kongre'de ibra edilmeyen Galatasaray yönetiminin bütçe talebine de onay çıkmadı. Kasada para olmadığı için borçlar birikiyor.

Bankalar Birliği anlaşmasının ilk faiz ödemesi, biriken maaşlar, bonservis taksitleri, Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonu, Falcao'nun 3 milyon euroluk tazminatını içeren ödeme paketi 600 milyon TL'yi buluyor.

Burak Elmas'tan koltuğu devralacak yeni başkanın ilk işi, 600 milyon TL'lik bu borcu temizlemek olacak. Yeni sezonda Avrupa'da yer almayacak Galatasaray, bu sezon kazandığı 161 milyon TL UEFA gelirinden de mahrum kalacak.

Marcao ve Kerem satılabilir

30 Nisan'da seçilecek başkanın oyuncu satmaktan başka kısa vadeli çözüm yolu yok. Sarı-kırmızılı takım kötü bir sezon geçirse de Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da piyasa yaptı.

Marcao'ya İtalya'dan, Kerem'e Fransa'dan resmi teklifler gelecek. Yeni yönetim, bu iki oyuncudan birini 20 milyon euro seviyesinde rakamlara satarak borç yükünü yüzde 50 azaltmaya çalışacak.

İyi bir teklif gelirse sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun satışıyla borcun tamamını da kapatmayı düşünüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay