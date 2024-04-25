Borçlara bak borçlara! Bunları da belediye binasına asacak babayiğit var mı?

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31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından CHP’li belediyeler şova başladı. Belediye binalarına pankart asan CHP’liler, AK Parti veya MHP’li belediyelerin kendilerine bıraktığı borçları ifşaladıklarını ileri sürdü.

CHP’lilerin afiş şovu devam ederken, CHP’lilerin kendi borçlarının üstünü kapatmak için nasıl kırk takla attıkları da dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle CHP’nin iki dönemdir yönettiği İstanbul ve Ankara’da devasa borç göze çarparken, İzmir’le birlikte sadece bu üç şehrin 500 milyardan fazla borca girdiği ortaya çıktı.

İlçelerde de durum felaket

CHP’li başkanların değiştiği İstanbul ilçe belediyelerindeki borçların devasa boyutlara ulaştığı ortaya çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ejder Batur, Ataşehir, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer ve Şişli’deki borçları açıkladı.

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“Bu borçların ilgili ilçelerde hangi yatırım ve hizmetlerin karşılığında oluştuğunun cevabını da bekliyoruz” diyerek CHP’lilere seslenen Batur’un paylaştığı borç tablosu şöyle: