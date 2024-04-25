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Gündem Borçlara bak borçlara! Bunları da belediye binasına asacak babayiğit var mı?
Gündem

Borçlara bak borçlara! Bunları da belediye binasına asacak babayiğit var mı?

Yeniakit Publisher
2024-04-25 09:55:00 - 2024-04-25 10:57:36
Borçlara bak borçlara! Bunları da belediye binasına asacak babayiğit var mı?

CHP’li başkanların değiştiği İstanbul ilçe belediyelerindeki borçların devasa boyutlara ulaştığı ortaya çıktı.

 yeniakit.com.tr 

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından CHP’li belediyeler şova başladı. Belediye binalarına pankart asan CHP’liler, AK Parti veya MHP’li belediyelerin kendilerine bıraktığı borçları ifşaladıklarını ileri sürdü.

CHP’lilerin afiş şovu devam ederken, CHP’lilerin kendi borçlarının üstünü kapatmak için nasıl kırk takla attıkları da dikkatlerden kaçmadı.

Özellikle CHP’nin iki dönemdir yönettiği İstanbul ve Ankara’da devasa borç göze çarparken, İzmir’le birlikte sadece bu üç şehrin 500 milyardan fazla borca girdiği ortaya çıktı.

İlçelerde de durum felaket

CHP’li başkanların değiştiği İstanbul ilçe belediyelerindeki borçların devasa boyutlara ulaştığı ortaya çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ejder Batur, Ataşehir, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer ve Şişli’deki borçları açıkladı.
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Bu borçların ilgili ilçelerde hangi yatırım ve hizmetlerin karşılığında oluştuğunun cevabını da bekliyoruz” diyerek CHP’lilere seslenen Batur’un paylaştığı borç tablosu şöyle:

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Yorumlar

saffet

BELEDİYE geliri ile bizim gelir arasına bakarsak bunlarda borc muuu İŞ ve İŞÇİ EMEKLİSİ SADECE MİDESİNİ DOYURMAK İÇİN BORC BATAGINDA esas ona bakmak lazım

Okur

Şimdi daha net anlaşılıyor ülkede neden ekonomik kriz var. Chp belediyeleri milleti borç batağına sokmuş ödemekle bitmez yazık bu aziz millete.
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