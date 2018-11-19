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Borçlar siliniyor! Son başvuru tarihi 30 Kasım

30 Kasım tarihine kadar, gelir testine başvuran ve kişi başı geliri 676,5 TL'den az çıkanların borcu devlet tarafından silinecek.

19 Kasım 2018 Pazartesi 15:08
Borçlar siliniyor! Son başvuru tarihi 30 Kasım

30 Kasım'a kadar gelir testine başvurup kişi başı geliri 676,5 liradan az çıkanların borcunun üstü silinecek.

Bu yıl hayata geçen torba yasa ile gelir testine hiç başvurmamış olanlara getirilen imkanda sona yaklaşıldı.

30 Kasım'a kadar teste başvuranların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, test sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek.

Hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (676,5 lira) az çıkanların borcu silinecek.

Gecikme faizi ödenmeyecek

Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlar 31 Aralık'a kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme faizi ödemeyecek. Borcu olanlar 31 Aralık'a kadar sağlıktan yararlanabilecek.

Hükümet, GSS'de 3 ayrı prim yerine daha düşük tutardaki tek primi getirmiş, borcu olanlara önemli imkan sağlamıştı. Bu kapsamda, 2 Nisan 2018'e kadar teste müracaat edenlerden geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az olan yaklaşık 280 bin kişinin borcu silinmişti. Fazla çıkanların ise 1 Nisan 2017 öncesine ait borçları aylık 53 lira üzerinden güncellenmişti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 15:08
  1. GSS
  2. borçlar siliniyor

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