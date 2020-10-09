Borçka Baraj gölünde kafes balıkçılığı gelişiyor

ARTVİN (AA) - Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde kurulu bulunan Borçka Barajı, enerji üretiminin yanı sıra baraj gölündeki kafes balıkçılığıyla da ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Baraj gölünün 2009 yılında su ürünleri yetiştiricilerine açılmasının ardından kurulan 11 tesiste üretilen ve çoğunluğu "Türk somonu" olarak adlandırılan alabalıklardan oluşan balıklar yurt dışına ihraç ediliyor.

Tesislerde incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Artvin'de kafes balıkçılığının gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Okur, baraj gölündeki 11 tesisin yıllık üretim kapasitesinin 5 bin 645 tona ulaştığını belirtti.

Tesislerde yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Okur, buralarda üretilen balıkların başta Japonya olmak üzere Rusya ve Avrupa Birliği ülkelerinde ihraç edildiğini bildirdi.

Okur, üretilen balık kalitesinin Artvin'deki baraj göllerine ilgiyi artırdığını ve bunun sonucu olarak yoğun tesis kurma talebiyle karşılaştıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüsü tarafından Deriner Barajı gölünde de balık yetiştiriciliği yapılabilmesi için yürütülen çalışmada sona gelindiğini belirten Okur, şunları kaydetti:

"Burada yıllık 10 bin ton kapasite öngörülmektedir. Yusufeli Barajı da tamamlandığında ilimizin iç sulardaki yetiştiricilik kapasitesinin yıllık 25 bin tona ulaşması planlanıyor. Ayrıca Karadeniz'de 1000'er ton kapasiteli 2 tesisimiz faaliyet göstermekte olup 1500 ton kapasiteli 2 tesisin proje işlemleri de devam etmektedir. Artvin'deki kafes balıkçılığıyla yapılan üretim, ülke genelindeki üretimin yüzde 4'üne tekabül etmektedir. 2020 yılında 20 milyon dolarlık ihracat öngörüyoruz. Planlanan yetiştiricilik kapasitesine ulaşıldığında önümüzdeki 5 yılda bu rakam, 85 milyon dolar olacaktır."

Borçka Baraj gölünde balık yetiştiren Mustafa Biberoğlu da tesiste 15 kişiye iş imkanı sağladıklarını ifade etti. Biberoğlu, "Eskiden işçilerin parasını ödemekte dahi sıkıntı çekiyorduk. Son 5 yıldır Tarım Bakanlığının devreye girmesiyle dış pazar oluştu, para kazanmaya başladık." dedi.

Kafes balıkçılığının sabır ve emek gerektirdiğini söyleyen Biberoğlu, 8-10 gramlık yavru balıkları 3-4 kilograma ulaştırmak için yaklaşık 8 ay yetiştirdiklerini, sonra da siparişe göre sattıklarını dile getirdi.



