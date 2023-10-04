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Gündem Borazanları sözlerine 'kırpma' diyor! Merdan Yanardağ ilk açıklamasında söylediklerini savundu
Gündem

Borazanları sözlerine 'kırpma' diyor! Merdan Yanardağ ilk açıklamasında söylediklerini savundu

Yeniakit Publisher
2023-10-04 21:39:00 -
Borazanları sözlerine 'kırpma' diyor! Merdan Yanardağ ilk açıklamasında söylediklerini savundu

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ayağının tozuyla ilk açıklamasını yaptı.

Tele 1 canlı yayınında PKK terör örgütü elebaşısını övücü ifadeler kullanan terör sevici Merdan Yanardağ, tahliye edildi.

Yanardağ'ın borazanları, cezaevine girdiği ilk günden beri sözlerinin kırpılarak servis edildiğini söylese de tahliye olan Yanardağ söylediklerini savundu.

Merdan Yanardağ, "Devlete infaz yasasını herkese eşit ve adil şekilde uygula demeyi suç saydılar. Mahkeme bir hesaplaşma mahkemesiydi" dedi.

Yanardağ davaya konu yayında, "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Hafife alınacak biri değil. Cezaevinde okumaktan filozof oldu. Son derece zeki biri" demişti.
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