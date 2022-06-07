Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz oynadığı diziler filmler:
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin gelecek sezon kadrosuna yeni isimler katılmaya başladı. Bora Cengiz’in gelecek sezon Alparslan: Büyük Selçuklu’da rol alması bekleniyor. Peki, Bora Cengiz kimdir kaç yaşında?
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonunda yer alması beklenen isimlerden biri de Bora Cengiz oldu. Alexander rolünü oynayacak olan Bora Cengiz'in kim olduğu, hangi dizilerde oynadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Bora Cengiz kim?
Bora Cengiz kimdir? Bora Cengiz oynadığı diziler filmler:
Bora Cengiz 9 Aralık 1990'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğun yanı sıra Cengiz müzisyenlik ve yönetmenlik yapıyor.
Bora Cengiz'in oynadığı diziler:
Peri Masalı - Tolga (2008)
Maskeli Balo (2010)
Kavak Yelleri - Cihan (2010)
Türkan - Tuğrul Saylan (2010-2011)
Bizim Okul - Kağan (2013)
Sana Bir Sır Vereceğim - Levent (2013-2014)
Yedi Güzel Adam- Cevat (2014)
Çilek Kokusu - Gani (2015)
Bodrum Masalı - Cenk (2016)
Yüzyıllık Mühür - Kemal (2016)
Servet - Başar Fettah (2018)
Tutunamayanlar - Tunç (2020)
Çıplak - Yiğit (2020)
Ramo - Taner Hanlı (2020)
Alev Alev - Serkan (2021)
Kalp Yarası - Mirza Tekin (2021-2022)
Bora Cengiz'in oynadığı filmler:
Kıskanmak - Nüzhet (2009)
Sadece Tek Bir Gün - Can (2013)
Uzun Yol - Murat (2014)
Fenomen - Mete (2016)
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? - Anıl (2017)
Bir Ah Hikayesi - Arda (2021)