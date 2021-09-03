Bor Belediyesi, 17 konutunu satışa çıkardı
Niğde Bor Belediye Başkanlığı, mülkiyetindeki konutların satışı için ihaleye çıktı. Kızılyer mevkiinde bulunan 17 konutun satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre konutların satış ihalesi 15.09.2021 tarih ve saat 09:30’da Bor Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İhaleye katılacak isteklilerin; ihalede istenilen evrakları, 15.09.2021 saat: 09:30’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
İhale dokümanının, ihale gününe kadar mesai saatleri dâhilinde Bor Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.
Satış işlemi olacak taşınmazların İhale Doküman satış bedeli 500,00 TL olarak belirlenmiştir.
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