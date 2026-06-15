  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail Maliye Bakanı Smotrich 'kötü' gelişmeyi duyurdu Ege'nin karşı kıyısında büyük panik! Türkiye-Mısır askeri ortaklığı Yunanistan'ı korkuttu! CHP’liler fena kapıştı! Barış Yarkadaş’tan Tolga Sağ’a: “Ahlaksız, kadına şiddet faili Tolga!” Bakan Şimşek müjdeyi verdi! Küresel zorluklara rağmen sanayide nisan bereketi! Kızılcık Şerbeti'nin genç oyuncusu hayatını kaybetti Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 28 kişi hayatını kaybetti Yarına kaldı ama yanına kalmadı: DEM Parti’li adaya terörden 5 yıl hapis ve siyasi yasak! Hudut kartalları sınır hattında geçit vermiyor! Zehir tacirleri yine Mehmetçiğe takıldı Köpek terörü Afyonkarahisar’da hortladı 8 ayda hazırlanan Ankara Havalimanı uçuşlara hazır! Diplomasinin kalbi Ankara’da atacak
Gündem Bomboş yolda durduk yere kaza yaptı, alkolmetre uzatan polise tepki gösterdi: Bende alkol yok, sinir var!
Gündem

Bomboş yolda durduk yere kaza yaptı, alkolmetre uzatan polise tepki gösterdi: Bende alkol yok, sinir var!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Bomboş yolda durduk yere kaza yaptı, alkolmetre uzatan polise tepki gösterdi: Bende alkol yok, sinir var!

Aksaray'da gece saatlerinde boş ve düz yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip dönel kavşağa çarpan sürücü, kazanın ardından önce basın mensuplarına, sonra da polis memurlarına tepki gösterdi. Alkolmetreye üfletilen sürücü "Bende alkol yok, sinir var" dedi.

Kaza, Tacin Mahallesi 105. Cadde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E-90 kara yolundan 105. Cadde'yi takiben hastane istikametine seyreden Ali E. (27) idaresindeki 68 HL 783 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dönel kavşağa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç hasar görürken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaralı olmadığını belirleyerek, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Polis memurlarının alkolmetre uzattığı sürücü, "Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var" diyerek tepki gösterdi. Yapılan alkol muayenesinde sürücü alkolsüz çıkarken, kazayla ilgili tutanak tutularak, araç sürücü tarafından sanayiye çektirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23