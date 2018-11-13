Bombayı İngilizler patlattı! İşte Beşiktaş'ın yeni yıldızı

Büyük bir forvet krizi yaşayan Beşiktaş için Ada'dan flaş bir iddia geldi. İngiliz basınına göre Siyah-Beyazlılar, West Ham formasını giyen Chicharito'yu devre arasında kiralamak istiyor. Görüşmelerin başladığı da belirtiliyor.

Daily Express'in kendi kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre İngiltere Premier League ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Javier Hernandez'i gözüne kestiren siyah beyazlı ekip, "Chicharito" lakaplı oyuncuyu ocak ayında satın alma opsiyonu ile beraber kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

PELLEGRINI'DEN ONAY ÇIKTI

Haberde West Ham United'da yedek rolünda olmasını beğenmeyen Hernandez'in Avrupa'da ilk 11'de oynayabileceği bir takımda olmak istediği öne sürüldü. West Ham United yönetiminin ise bu transfere teknik direktör Manuel Pellegrini'den gelecek rapora göre cevap verebileceğinin altı çizildi.

8 MAÇTA 2 GOL

Bu sezon takımı ile ligde 2'si ilk 11 olmak üzere 8 kez forma giyen 30 yaşındaki Meksikalı santrfor, 2 gol attı