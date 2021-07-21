  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bayramın ikinci gününde korona tablosunda son durum!
Brüksel'deki "kağıtsızlar" hükümet ile görüşmeleri sonucunda açlık grevlerini askıya aldı
Orman yangını kontrol altına alındı
"AB burada söz sahibi değil"
Dünya Bombalı saldırının ardından BM'den açıklama
Dünya

Bombalı saldırının ardından BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, arife günü Irak'taki bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 20:05:00 -
Bombalı saldırının ardından BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), arife günü Irak'taki bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

BMGK'den yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta 19 Temmuz'da terör örgütü DAEŞ tarafından üstlenilen, 30 kişinin öldüğü en az 50 kişinin yaralandığı bombalı saldırının en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, kurbanların ailelerine, Irak hükümeti ve halkına taziyeler iletilerek, suçluların bir an önce adalet önüne çıkarılarak cezalandırılması istendi.

Ayrıca açıklamada, BMGK üyelerinin, Irak'ın bağımsızlığı, egemenliği, birliği, toprak bütünlüğü, demokratik süreci ve refahına desteğinin yinelediği tekrarlandı.

Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında, bayram arifesi yoğunluğunda meydana gelen patlamada 30 kişi hayatını kaybetmiş, en az 50 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay