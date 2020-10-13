Bombalı eylem hazırlığı iddiasıyla yargılanan YPG/PKK'lı sanıkların davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye girdiği iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanıktan birine etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 5 yıl hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriyeli tutuklu sanık Miray H. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar K.O. ve C.H. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Miray H'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini ve tutukluluk halinin devamını, K.O. ve C.H'nin de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan Miray H, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği emniyet ifadesinin geçerli olduğunu belirtti.

Miray H, "Tüm bildiklerimi gerek emniyet ifademde, gerek mahkeme aşamalarında detaylı bir şekilde anlattım. Bu örgüt içerisinde bulunduğum için pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan önce 12 yıl hapse mahkum ettiği Miray H'nin cezasını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 5 yıla indirip tutukluluk halinin devamına, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdi.