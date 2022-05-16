Bomba video! Atatürk Havalimanı eylemine çıkacak CHP'lilerin Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından haberi var mı?

CHP, Millet Bahçesi'ne çevrilecek Atatürk Havalimanı'na giderek eylem yapacağını açıkladı. Konunun gündeme gelmesinin ardından 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sosyal medya hesabından paylaştığı video CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisini ortaya çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılında katıldığı TV programında “Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip çaldılar” dediği ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Atatürk Havalimanı'nın yerine millet bahçesi yapılacağını duyurmasının ardından CHP eylem hazırlığına girişti. Vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılanmasına rağmen muhalefetin eleştirdiği millet bahçesi projesi ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun 2018 yılında söylediği sözler gerçekleri ortaya çıkardı.

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi"

Kemal Kılıçdaroğlu 2018 yılında katıldığı TV programında yaptığı konuşmada, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bizim projemizdi, her şeyimiz hazırdı, telefonlarımızı dinleyip çaldılar" dedi.

"Oranın planlarını dahi yaptık"

CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisini gösteren Kılıçdaroğlu, "Oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, ve nasıl yapacağımızı, binalarımızın şekli bile hazırdı. Büyükşehir belediye başkanımız açıklayacak. Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin tüm planları fotoğraflı bir şekilde hazırlandı" ifadelerini kullandı.

"Kemal Bey kızmasın sonra"

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek sosyal medya hesabından paylaştığı video ile CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisini ortaya çıkardı. Murat Çiçek yaptığı paylaşımda, "Protestoya gidecekmiş CHP'liler. Kemal Bey kızmasın sonra" dedi.