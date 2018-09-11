Bomba transfer iddiası! Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Alvaro Negredo...
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo'ya Birleşik Arap Emirlikleri’nden transfer teklifi geldiği iddia edildi.11 Eylül 2018 Salı 02:19
TRT Spor'un haberine göre; transfer dönemi hala açık olan Birleşik Arap Emirlikleri’nden Alvaro Negredo için ciddi bir teklif gelirken pazarlıklar yapılıyor.
İddiaya göre transfer için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Valencia'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Alvaro Negredo, 43 maçta 15 gol ve 9 asist yaparken bu sezon oynadığı 5 resmi karşılaşmada 3 gol kaydetti.
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