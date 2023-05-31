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Medya Bomba Selçuk Bayraktar iddiası! Siyasete mi girecek
Medya

Bomba Selçuk Bayraktar iddiası! Siyasete mi girecek

Yeniakit Publisher
2023-05-31 12:26:00 -
Bomba Selçuk Bayraktar iddiası! Siyasete mi girecek

Habertürk'ten ayrılan ve yazılarını kişisel web sitesinde yayınlayan Fatih Altaylı, bomba bir iddiayı ortaya attı.

Habertürk'ten ayrılan ve yazılarını kişisel web sitesinde yayınlayan Fatih Altaylı, bomba bir iddiayı ortaya attı. 

"Tahminen Babacan’ın karşısına en geç 5 sene sonra çıkacak olan Haluk veya Selçuk Bayraktar olacaktır" ifadelerini kullanan Altaylı, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu seçimin kazananının bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan olduğu aşikar.

(...) Peki bu seçimin diğer başka kazananları var mı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bana öyle geliyor ki, Meral Akşener de bu sonuçlarla kazançlı çıkanlar arasında.

Siyaseti iyi okuduğunu, 6’lı masadaki çıkışıyla haklı olduğunu, haklı iken geri adım atarak önceliğinin ülke olduğunu gösterdi.

Parti içindeki küskünlerle barışırsa, muhtemelen merkez sağda güçlü bir pozisyon elde edebilir.

Demokrat İslamcı partiler olarak Erdoğan sonrası dönemde güçleneceklerini düşünen DEVA ve Gelecek ise umduklarını bulamayabilirler.

Tahminen Babacan’ın karşısına en geç 5 sene sonra çıkacak olan Haluk veya Selçuk Bayraktar olacaktır."

 

 

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Yorumlar

Murat ben

Bu adam başörtülü kardeşlerimize faişe demedimi? Ned

Mak

Altayli sözüm ona kendine göre herseyi iyi biliyon ya,söylesene bizim kayip nere gitmis olabilir
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