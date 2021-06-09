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Gündem Bomba 'Peker' iddiası! Gözaltına alındı
Gündem

Bomba 'Peker' iddiası! Gözaltına alındı

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayın programında flaş bir iddia ortaya attı. Saymaz, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla Bodrum'da Yalıkavak Marina yakınlarında gözaltına alındığı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:04:00 -
Bomba 'Peker' iddiası! Gözaltına alındı

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayın programında bir iddia ortaya attı. Saymaz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla Bodrum'da Yalıkavak Marina yakınlarında gözaltına alındığı iddia edildi.

'Teyide muhtaç'

Öte yandan Saymaz, programda bilginin teyide muhtaç olduğunu söyledi.

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ismail=sahibinin sesi!

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