Bomba 'Peker' iddiası! Gözaltına alındı
Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayın programında flaş bir iddia ortaya attı. Saymaz, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla Bodrum'da Yalıkavak Marina yakınlarında gözaltına alındığı açıkladı.
Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayın programında bir iddia ortaya attı. Saymaz, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in Muğla Bodrum'da Yalıkavak Marina yakınlarında gözaltına alındığı iddia edildi.
'Teyide muhtaç'
Öte yandan Saymaz, programda bilginin teyide muhtaç olduğunu söyledi.